Le Sénégal sous goulot d étranglement de la dette si rien n'est fait .

L'endettement du Sénégal est inquiétant qu'on ne me parle pas de confiance des prêteurs. Un pays ne vit pas de dette. A ce rythme on ne sera plus libre en 2019.

Le President Wade avait laissé une ardoise de 3500 millards en 2012. Le President Sall est a 5000 millards en 4 ans soit une hausse de la dette moyenne de 1000 millards par année.



Le_FMI

Le FMI et Mme Lagarde ont déjà déclaré leurs inquiétudes. Un petit rappel de l'ex ambassadeur de la France au Senegal M Rufin qui déconseille un nouveau prêt au Sénégal comme si continuer, à donner sa dose à un toxicomane pour le conduire à sa fin.



Une_jeunesse_nourrie_par_une #économie_du_désordre.



Mettre le pays à marche forcée , est ce la solution ? Le Président Macky Sall doit développer le Senegal. Le Pays est coincé par une jeunesse sans avenir et sans espoir, prête à exploser, à immigrer aux risques de sa vie, faute de travail. Une vraie bombe sociale en gestation quotidienne alimentée et nourrie par une économie du désordre.





Foyers_Religieux_aveuglent_et_sourds_mais_qui_parlent_toujours .



Une puissante gouvernance parallèle religieuse rétrograde contre le progrès, pour sauvegarder leurs privilèges hors d'âge et maintenir le peuple dans la peur, la misère et l'ignorance, capables d'aller jusqu'à radicaliser le pays pour arriver à leurs fins.



Demain_la_souffrance_sera_pire_avec #son_lot_de_conséquence.



Comme tout élu, son excellence M Macky Sall partira dans une retraite dorée . Si le Sénégal n'est pas développé, avec ou sans pétrole, surement déjà hypothéqué sur 20 ou 30 ans, les dettes accumulées devront être remboursées jusqu'au dernier franc cfa. C'est encore le peuple sénégalais qui trinquera si il y a échec du développement. Des risques de révoltes populaires ou d'extrémismes peuvent se déclarer et déstabiliser le pays, faisant fuir les investisseurs.

Les Sénégalais ne devraient pas laisser la création d'un Etat autre que Républicain ét laïc .



Selon_Albert_Camus : "La bêtise se répète toujours ".

Historiquement, les occidentaux ont lâché le Shah d'Iran pour finir avec la République Islamique Iranienne. Ils ont viré Saddam Hussein, Moubarak, Ben Ali, Kadhafi et le Président yéménite pour accoucher du monstre Daesh. Est-ce le tour de l'Afrique, de faire les mêmes conneries car l'Histoire est un éternel recommencement qui ne sert jamais d'exemple ?



La_France_dans_tout_ça .



Suivant le conseil du Président Hollande à Dakar en 2012 et avec la bénédiction du nouveau Président français en mai 2017, qu'il utilise les 50% des réserves de change dont les états africains du franc cfa disposent auprès du Trésor public français, puisque c'est du fric africain. Même cachée, en aide française au développement de l'Afrique, cela paiera les dettes et calmera les inquiétudes du FMI et donnera une bouffée d oxygène à notre économie et aux générations futures.





le PSE de Macky ! Rien que pour un meilleur avenir des enfants sénégalais

le PSE de Macky Sall doit réussir ce n est pas encore trop tard . les investissements doivent se focalises sur les priorités des Senegalais ét être utiles pour le pays : Education, Sante, Agriculture, Securite. On ne gère pas un pas avec des concepts monsieur le ministre de l économie Amadou Ba.



M Ousmane Kante

Économiste expert en Credit Management. President mouvement

Senegal Moma Nior . Ancien candidat à la députation de 2017. Tête de liste Dakar Coalition JOYYANTI.