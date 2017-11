Le Sénégal retenu pour organiser le Sommet de la Paix en janvier 2018.

Le Sénégal va accueillir plus de 1.000 personnalités venues de plus 60 pays d'Afrique et d'autres régions du monde à l'occasion du Sommet de la Paix universelle.



Une première en Afrique, qui permettra aux dirigeants de dialoguer afin de trouver une solution pour la paix en Afrique. Ainsi un programme est élaboré pour promouvoir la paix, visant la construction d'autoroute, d'une université, entres autres... Le problème du terrorisme en Afrique sera aussi un des facteurs du dialogue...