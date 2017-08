Le Sénégal, hôte de la crème du FBI

En collaboration avec la Direction exécutive du FBI National Academy and Associates, la gendarmerie nationale sénégalaise organise la conférence internationale des lauréats du FBI Academy à Dakar. Les travaux ont démarré ce lundi 14 août au King Fahd Palace Hotel sous la présidence des ministres sénégalais de l'Intérieur et des Forces Armées. Ils s'étaleront sur trois jours.



A propos de la National academy Associates



Président de la commission d'organisation de la conférence internationale, le commandant Issa Diack, lauréat de la 265e session de l'académie nationale du FBI a présenté cette prestigieuse école qui a produit à ce jour 50 000 cadres à travers le monde. “L'Académie nationale se trouve sur la base du Corps des marines des Etats Unis à Quantico, en Virginie, à environ 55 kilomètres au sud de Washington DC”, localise t il l'académie nationale du FBI qui accueille chaque trimestre 250 cadres des forces de sécurité et de défense venus des Etats Unis, mais aussi de pays étrangers.



Selon le commandant Diack, 10% de ces officiers proviennent d'organismes et de forces en dehors des Etats Unis. Pour ce qui concerne la formation, le chef de la section de recherches de la gendarmerie nationale révèle qu'elle dure 10 à 12 semaines. Un programme qui s'articule autour du développement du leadership, des questions juridiques, des sciences du comportement, de la médecine légale, des nouvelles technologies appliquées aux investigations, de la communication de crise est enseigné par le personnel du FBI mais aussi par d'autres éducateurs professionnels. Lesdits cours sont accrédités par l'Université de Virginie.



À la fin de la scolarité, poursuit le commandant Diack, les lauréats intègrent l'association du FBI National academy du nom de cette organisation internationale, à but non lucratif, qui compte aujourd'hui plus de 17 000 hauts cadres à travers 50 Etats des Etats Unis d'Amérique et des 170 pays partenaires. Le FBI National Academy se présente ainsi comme le réseau de leadership le plus vaste et le plus solide au monde. Aussi le commandant Diack recense t-il 48 sections aux Etats Unis et 4 à travers le monde dont les groupes Asie Pacifique, Europe, Amérique latine et Caraïbes ainsi que la section Afrique Moyen Orient. C'est cette section qui accueille la conférence de ce matin au King Fahd Palace avec la participation d'au moins 19 pays africains.



A la suite du commandant Diack qui fait partie des sept (07) sénégalais lauréats de la national academy du FBI, l'attaché légal du FBI, le président du FBI NAA et le directeur adjoint du FBI se sont succédé au pupitre pour saluer l'initiative. Ils ont aussi magnifié les efforts consentis de part et d'autre pour faire face au terrorisme et au crime organisé.



Pour sa part, le ministre sénégalais des Forces armées a mis en exergue les efforts du Sénégal dans la lutte contre le terrorisme avant de déclarer ouverts les travaux qui devraient permettre aux participants de renforcer ce qu'ils ont déjà appris à l'académie du FBI mais aussi de raviver les liens d'amitié et de collaboration professionnelle qui les unissent.