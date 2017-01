Le Sénégal enregistre la première victoire de la CAN 2017

Sadio Mané et ses coéquipiers ont réussi l'exploit. Le Sénégal vient d'enregistrer la première victoire de la CAN 2017 en battant par 2 buts à 0 la Tunisie. Cette victoire est aussi la première des Lions de l'histoire face à la Tunisie lors d'une phase finale d'une coupe d'Afrique.

Rappelons que les buts ont été marqués à la 10 ème minute par Sadio Mané sur pénalty et Kara Mbodj à la 30 ème minute avec une magnifique tête.