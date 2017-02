Le Sénégal candidat au Conseil des droits de l’homme en 2018 (Mankeur Ndiaye)

Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, Mankeur Ndiaye a annoncé, lundi, à Genéve (Suisse) la candidature du Sénégal pour devenir membre du Conseil des droits de l’homme pour la période 2018-2020.



Le Sénégal compte continuer à apporter sa contribution à la promotion et à la défense des droits de l’homme, a expliqué le ministre lors du sommet de haut niveau de la 34ème session du Conseil des droits de l’homme tenu le même jour à Genève.



Mankeur Ndiaye a saisi cette tribune pour "solliciter l’appui de tous les Etats membres des Nations Unies pour qu’ensemble, nous puissions travailler à l’édification d’un monde plus juste et plus en sécurité car plus respectueux des droits de l’homme".