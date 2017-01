Le Sels évoqué le retour des retards de paiement des salaires chez les contractuels

Le syndicat des Enseignants Libres du Sénégal a célébré la journée internationale du volontariat, ce samedi à Mbacké, sous la présence du Secrétaire Général, Souleymane Diallo et du préfet du département. Une occasion saisie par le syndicaliste pour lister les trois défis auxquels les enseignants font désormais face. Il s'agit, selon lui, d'abord du maintien et du renforcement des acquis, ensuite de la réalisation d'un enseignement de qualité et enfin de la restauration des valeurs civiques et citoyennes à l'école.



Souleymane Diallo profitera de son face-à-face avec la presse pour déplorer le retour des retards de paiement des salaires des enseignants maîtres contractuels . Il invitera, par ailleurs, le gouvernement du Sénégal à veiller à l'application des accords déjà arrêtés. C'est notamment l'effectivité du régime indemnitaire dont l'étude annoncée a été bouclée mais, dit-il, rangée '' dans les tiroirs du palais''.



Souleymane Diallo de pointer du doigt les lenteurs administratives qui bloquent drastiquement l'avancée des enseignants et la formalisation de la gestion démocratique tant souhaitée.