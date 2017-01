Le SG de l’OCI salue la résolution pacifique de la crise en Gambie

Le Secrétaire général de l’Organisation de la coopération islamique (OCI), Yousef Al-Othaimeen, a salué ‘’les efforts de médiation de la Communauté économique de Etats de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO) soutenus par l’Union africaine (UA) afin de faciliter la transition politique fructueuse en Gambie’’.





Dans un communiqué reçu à l’APS, Yousef Al-Othaimeen, a rendu ‘’un hommage particulier’’ aux présidents du Nigeria, du Liberia, de la Sierra Léone, du Ghana, de la Guinée, et de la Mauritanie pour ‘’leur immense contribution ayant mis la Gambie à l’abri de la violence et de l’effusion de sang’’.



Yousef Al-Othaimeen qui a fait état d’une ‘’diplomatie discrète de l’OCI" dans ce dossier, a renouvelé ses félicitions au président Adama Barrow et à tout le peuple gambien, ‘’pour leur engagement démocratique dans leur pays’’, avant de les exhorter à ‘’œuvrer pour la réconciliation nationale au cours de la période à venir’’.