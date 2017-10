Le SEN du PS donne quitus au bureau politique pour l’exclusion de Aïssata Tall Sall, Barth Dias, Bamba Fall, Khalifa Sall et Cie du parti

Le Secrétariat Exécutif National du parti socialiste réuni hier a procédé à un large échange, sur l’ensemble des questions qui ont dominé l’actualité, notamment les élections législatives du 30 juillet 2017.

A ce sujet, informe la note issue de la réunion, « des camarades responsables, poursuivant des ambitions personnelles, ont délibérément choisi et continuent de ramer à contre-courant des décisions majoritaires. Ils ont ainsi quotidiennement posé des actes de défiance notoire, portant gravement atteinte à l’image, à l’unité et aux intérêts de parti. Parmi ces actes, il y’a la création de mouvements à caractère politique et plus récemment, la constitution de listes concurrentes, lors des élections législatives, en violation flagrante des règles de discipline et de démocratie, notamment la charte du militant ainsi que les dispositions de l’article 07 des statuts du Parti socialiste ». On peut citer des responsables Aissata Tall Sall (Servir le Sénégal), Barthélémy Dias, Bamba Fall, Khalifa Sall, Aminata Diallo (Manko Wattu Senegaal) qui ont rejoint des listes parallèles et rivales à Benno.

Le SEN, tirant la conséquence de tels actes ainsi posés, au vu et su de tous, actes incompatibles avec leur appartenance au Parti socialiste, considère qu’ils se sont auto-exclus, dès lors qu’ils appartiennent à des organisations à caractère politique concurrentes, qu’ils poursuivent des objectifs autres que ceux définis par le Parti, qu’ils n’agissent et ne défendent plus les intérêts du Parti socialiste dont ils se sont démarqués de la ligne d’orientation.

Cette proposition du SEN révèle la note, sera soumise à l’approbation du Bureau Politique.

Le SEN s’est réjouit aussi de la reconduction des Ministres Aminata Mbengue NDIAYE et Serigne Mbaye THIAM, au sein de la nouvelle équipe Gouvernementale.