Le SAES observera ce jeudi une grève de 24 h non renouvelables (Communiqué)

Le Syndicat autonome des enseignants du supérieur (SAES) annonce qu’il observera une grève de 24 h non renouvelables jeudi, pour demander au gouvernement ‘’de respecter ses engagements’’.



Le même jour, le syndicat tiendra une conférence de presse au restaurant du SAES, à 16h, indique un communiqué reçu l’APS.



Le Bureau national (BN) du SAES, élargi aux bureaux de dections des universités de Saint-Louis, Dakar, Thiès, Bambey et Ziguinchor, s’est réuni ce samedi 11 mars 2017, à la salle du conseil de la Faculté des sciences et techniques de l’UCAD, rappelle le syndicat dans un communiqué.



L’objectif était de ‘’se prononcer sur le préavis de grève qui est arrivé à expiration le 06 mars 2017’’.



Le BN élargi a recommandé au BN ‘’de rester vigilant quant au chronogramme fixé par le ministre du Travail, du Dialogue Social, des Organisations Professionnelles et des Relations avec les Institutions’’, estimant que ‘’la semaine du 13 au 18 mars (est) décisive pour la suite à donner’’ au préavis de grève.



Le BN élargi ‘’tient à informer l’opinion publique nationale et internationale que de gros efforts ont été consentis par les enseignants-chercheurs qui ont par ailleurs fait preuve d’une large ouverture d’esprit et d’une très grande disponibilité’’.



Dans le communiqué, le SAES ‘’demande par conséquent au Gouvernement de respecter ses engagements.



Le syndicat ajoute qu’il tiendrait le gouvernement ‘’responsable de toute perturbation qui surviendrait dans le sous-secteur de l’Enseignement supérieur’’.