Le Real veut échanger Bale et Kane !

Florentino Perez n’a pas son pareil quand il s’agit de lancer les négociations pour les gros poissons. Avoir un temps d’avance sur la concurrence ou encore aller chercher l’aval du joueur avant de lancer la grande attaque. Ses techniques sont éprouvées et la réussite assez habituelle. Cette fois, c’est Harry Kane qui est dans le viseur du président du Real Madrid.



Avec un duel direct en Ligue des champions, l’opportunité était trop belle de tâter le terrain et il n’a pas manqué d’évoquer le cas de Kane avec Daniel Levy, le propriétaire des Spurs et accessoirement un redoutable négociateur. "Levy a expliqué à Florentino (Perez) qu’il ne vendrait pas Kane pour moins que ce qu’a coûté Neymar (222 millions)", a annoncé le Times dans la semaine.

Cette fois, c’est Onda Cero qui apporte un éclairage nouveau. Selon la radio espagnole, le Real aurait évoqué la possibilité d’inclure Gareth Bale dans la transaction ainsi que Borja Mayoral que Pocchetino voulait quand celui-ci évoluait en Bundesliga. Un joueur valorisé par le Real 30 millions d’euros. Si le Real possède un argument de poids pour convaincre Kane de jouer avec son idole, Cristiano Ronaldo, le club madrilène devra jouer très serré pour convaincre le très rigide Daniel Levy.