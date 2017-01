Le Real de Zidane égale le record d'invincibilité espagnol

Pour la 17e journée de Liga, les Madrilènes se sont imposés au stade Bernabeu sur un doublé d'Isco (12e, 31e), un but opportuniste de Karim Benzema apparemment hors-jeu (20e), une tête à bout portant de Cristiano Ronaldo (27e) et un ultime but de Casemiro (58e).



L'équipe de Zidane, qui n'a plus perdu depuis avril dernier, aura l'opportunité de s'arroger seule le record d'Espagne en cas de 40e match sans défaite toutes compétitions confondues jeudi prochain à Séville en Coupe du Roi.



La "Maison blanche" peut même rêver d'effacer l'incroyable série de la Juventus Turin d'Antonio Conte, 43 matches d'invincibilité entre 2011 et 2012, pour passer à la postérité.