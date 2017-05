Le Real bat Séville et se rapproche du titre, le Barça sérieux à Las Palmas

Le Real Madrid s'est imposé à domicile face à Séville (4-1) pendant que le Barça dominait Las Palmas sur le même score, dimanche. Les Madrilènes doivent prendre quatre points en deux matches pour s'assurer du titre de champion.Fidèle à son mode de management depuis le début de la saison et malgré le calibre de l’adversaire, Zinédine Zidane avait fait tourner son effectif (Kovacic, James, Asensio, Nacho, Morata titulaires) pour affronter Séville, dimanche au Santiago-Bernabeu. Également remaniée (Nasri, Rami, Mariano, Iborra, blessés, entre autres), l’équipe andalouse, quatrième de Liga et tombeuse du Real en janvier, pouvait légitimement contrarier les ambitions madrilènes pour le titre. Il n’en a rien été. Les joueurs de Zizou se sont imposés (4-1) grâce à des buts de Nacho, Cristiano Ronaldo (x2) et Toni Kroos, qui a scellé le score à la 84e.Le premier est le fruit de la malice de Nacho (10e). Alors que l’arbitre venait de siffler un coup franc pour une faute Marco Asensio aux vingt mètres, Nacho a surpris toute l’équipe andalouse en frappant très vite au but. Malgré un bon Jovetic, récompensé d’un but en une touche après une combinaison sur le même registre entre Vitolo et N’Zonzi, Séville n’a pas fait le poids. Le Real compte autant de points que son rival catalan, un match en plus à jouer et une différence de buts particulière défavorable. Les Madrilènes doivent donc prendre quatre points sur les deux derniers matches (à Vigo, mercredi, et à Malaga dimanche) pour remporter le titre de champion d’Espagne. Malgré la défaite, le Séville FC est certain de terminer à la quatrième place et de jouer le barrage de la Ligue des champions la saison prochaine.Le film de Real - SévilleLe film de Las Palmas - BarçaLe triplé de NeymarDans le même temps, le Barça, qui doit lui espérer une défaite du Real lors de de ses deux derniers matches pour être champion, s’est imposé à Las Palmas sur le même score. Les Catalans alignaient une défense expérimentale avec Lucas Digne arrière droit et Marlon aux côtés d’Umtiti dans l’axe (après la blessure de Mascherano à l’échauffement), mais ils n’ont pas tremblé. Portés par un grand Neymar (un triplé et une passe décisive), les joueurs de Luis Enrique ont fait le spectacle. Une roulette puis un extérieur du pied d’Iniesta sur le premier but, un caviar de Neymar pour Suarez sur le deuxième et un délicat pointu sur le dernier. Pedro Bigas avait réduit l'écart à la 63e, sans influer sur le sort de la rencontre.Gijon reléguéLes résultats de la 37e journée