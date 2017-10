Le Real Madrid renversé en Catalogne par Gérone

La crise politique qui frappe actuellement de plein fouet l'Espagne a vu un nouvel épisode inattendu se produire ce dimanche à Gérone. Le Real Madrid, champion en titre et club de la capitale, où sont concentrés les pouvoirs, s'est incliné chez le promu catalan (1-2), dans l'un des fiefs de la rebellion, au terme d'un match renversant. Les joueurs de Zinédine Zidane menaient 1-0 à la pause, grâce à un but de l'opportuniste Isco en contre-attaque (12e). Mais en première période, la chance était encore de leur côté. À deux reprises, les locaux avaient touché le poteau, par Maffeo (11e) et Portu (35e). Le vent a ensuite tourné.



Dès la reprise, avec l'absence de Raphaël Varane sur la pelouse, remplacé par Nacho sans raison apparente, le Real est apparu moins serein en défense. Gérone, pourtant mal-classé (15e), a continué d'attaquer face au double vainqueur de la Ligue des champions méconnaissable, à l'image de Cristiano Ronaldo, incapable de se procurer la moindre occasion digne de ce nom. Rapidement, Stuani a égalisé (54e). L'attaquant s'est même permis un double contact dans la surface madrilène avant de tromper Casilla d'un pointu.



Huit points de retard sur le Barça

Quatre minutes plus tard, l'incroyable s'est produit. Gérone a doublé la mise, par Portu - en position de hors-jeu - d'une belle talonnade (58e), dans un stade ravi de la tournure des évènements et brandissant alors fièrement les drapeaux catalans. K.-O., sans réaction et sans idées, le Real ne reviendra pas au score et concède sa deuxième défaite de la saison, là où l'Atlético avait déjà été accroché (2-2) lors de la première journée. Une défaite qui fait tâche et relègue les Merengue à huit points du Barça, solide leader. Tout un symbole alors que la Catalogne réclame à corps et à cris son indépendance.