Le Rassemblement pour l’Élection de Khalifa Sall accuse l'Etat de vouloir liquider politiquement le maire de Dakar

Le Rassemblement pour l’Election de Khalifa Sall s’est penché sur la convocation du maire de Dakar à la Division des investigations criminelles (DIC) au sujet de l’utilisation des fonds de la Caisse d’avance de la ville. L’entité soutient que les manœuvres du Gouvernement ont une seule fin, liquider le maire de Dakar politiquement.

« Le Gouvernement continue ses manœuvres pour liquider le maire de Dakar, la force montante du Sénégal capable de bouter hors du régime le Président Macky Sall » se désole-t-on. Une situation qui succède à l’Acte III de la décentralisation qui a dépouillé la mairie de ses ressources, l’emprunt obligataire pour empêcher au maire de faire des résultats, le retrait de la gestion des ordures à l’entente CADAK CAR pour la confier à l’UCG.

Le Rassemblement pour l’Election de Khalifa Sall estime en outre que « la dernière cabale en date et certainement pas la fin constitue les convocations du maire de Dakar dans l’enquête dite ‘’la caisse d’avance de la mairie’’ ».

« Le gouvernement incapable de donner des réponses satisfaisantes à la population, aux denrées de première nécessité dont les prix flambent, aux situations d’urgence dans le monde rural où l’hivernage n’a pas été des meilleurs, le régime cherche à détourner les populations de l’essentiel », constatent ces ‘’pro Khalifa’’.

Convaincus de l’innocence de leur leader, ils rappellent que ce dernier a institué une gestion transparente depuis 2009, ce qui lui a valu le fait que les Dakarois lui ont renouvelé leur confiance en 2014.

« Ce ne sont pas des rapports d’une caisse d’avance dont le maire de Dakar a donné les réponses adéquates qui vont permettre au régime de conquérir Dakar et de casser la force montante du Sénégal. Aussi, nous condamnons avec la dernière énergie les convocations de Khalifa Sall à la Dic, rappelons au président de la République que ‘’charité bien ordonné commence par soi même’’. En effet, le rapport de l’Ofnac qui a épinglé le COUD et d’autres institutions est-il resté lettre morte ou vous avez mis votre coude là-dessus », mentionne le document.

Le Rassemblement pour l’Election de Khalifa Sall appelle tous les socialistes, soucieux de défendre l’héritage du parti, à s’unir pour faire face au régime d’oppression et aux dérives autoritaires de Macky Sall. Considérant que ces manœuvres sont l’œuvre d’un triangle appelé le triangle des Bermudes : « Macky, Tanor et la justice sélective » dont le but final est de mettre un terme aux ambitions du maire de Dakar.