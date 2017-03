Le Quai de Yoff : Un facteur motivant pour les acteurs de la pêche

Le maire de Yoff a accueilli aujourd’hui le ministre de la pêche Omar Guèye pour une signature de convention de concession et sous concession du quai de Yoff. « Au moment où on n’avait pas de quai de pêche, les produits halieutiques de Yoff n’étaient pas admis au niveau de l’Union Européenne. Nous assurons la question de la qualité et les produits peuvent entrer dans le marché. Yoff est bel et bien connecté au monde pour ainsi dire. Autre élément important c’est l’organisation même de l’espace d’exploitation de la pêche et des conditions de travail », déclare Abdoulaye Diouf Sarr. Rajoutant, le maire de Yoff explique qu'au point de vue de la productivité, le quai de pêche sera un facteur motivant pour les acteurs. L’intérêt majeur de ce quai explique-t-il, c’est d’ouvrir un marché extérieur à nos produits. Selon lui, l’infrastructure est une différence concurrentielle importante pour ouvrir les marchés extérieurs.