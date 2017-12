Le Professeur Issa Sall au ministre de l’intérieur : « Pourquoi vous confiez notre souveraineté à des étrangers ?»

Le Professeur Issa Sall, député non inscrit, élu sur la liste du PUR, a dénoncé le fait que la confection des cartes d’identité soit confiée à des sociétés étrangères. Selon le parlementaire, nous devons dépasser le fait de confier notre souveraineté à des sociétés étrangères.

« Le numérique est la chose la mieux partagée. Pourquoi faire appel à des Malaisiens ou des ivoiriens pour la souveraineté ? » a-t-il regretté. Sur l’incendie du Parc Lambaye, le Pr s’est aussi lamenté « sur la présence des sapeurs pompiers français» lors de ce drame qui a frappé Pikine.

Issa Sall s’est aussi épanché sur les concertations nationales qui ont vécu dernièrement. Selon lui, il fallait éviter de stigmatiser les partis et organiser une concertation où les 300 partis se mettraient en commission en fonction de leurs intérêts et produiraient un document qui pourrait être tranché par l’Assemblée.

Il a décrié cette volonté prononcée de limitation des partis, qui à son sens serait « anticonstitutionnelle » mais aussi la présidence de la concertation par la CENA ou autre structure de l’État où il sera « difficile de parler de neutralité » conclura t’il.