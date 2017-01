Le Président en exercice de l’UA, Idris Deby Itno, se félicite de l’investiture de Adama Barrow, comme Président de la République de Gambie et apporte son soutien aux efforts en cours pour le règlement de la crise

Le Président en exercice de l’Union africaine (UA), IDRISS DEBY ITNO, Président du Tchad, continue de suivre avec une attention toute particulière l’évolution de la situation en Gambie. Le Président de l’Union se félicite de la prestation de serment et de l’investiture de Son Excellence Monsieur Adama Barrow, comme Président de la République de Gambie.



Le Président de l’Union se félicite en outre de l’action entreprise par les pays de la CEDEAO et le Conseil de paix et sécurité de l’Union africaine pour faire respecter la volonté du peuple gambien, telle qu'exprimée lors de l’élection présidentielle du 1er décembre 2016. Il appelle l’ensemble des Etats membres de l’UA à apporter tout l’appui nécessaire à cette démarche.



Le Président de l’Union appelle solennellement l’ancien président, Yahya Jammeh, à reconnaitre Adama Barrow comme Président de la Gambie et à se conformer à toutes les exigences de la communauté internationale, telles qu'exprimées dans les décisions pertinentes de la CEDEAO, de l'UA et des Nations unies. A cet égard, il se félicite des efforts en cours par les Présidents Mohamed Ould Abdel Aziz de Mauritanie et Alpha Condé de Guinée pour trouver une solution pacifique à la crise actuelle, dans le cadre d’une approche africaine, qui tienne compte de la nécessité d'éviter toute effusion de sang et promouvoir une issue pacifique. A cet effet, le Président de l'Union, en concertation avec le Secrétaire général des Nations unies et la Présidente en exercice de la CEDEAO, soutient pleinement les mesures de confiance et d'apaisement arrêtées par la délégation présidentielle avec l’ancien président Yahya Jammeh. Il en appelle à la retenue, au respect de l'état de droit et des droits de l'homme de tous les citoyens gambiens.



Le Président en exercice invite le peuple et toutes les institutions de la Gambie à soutenir et à coopérer pleinement avec le Président Adama Borrow pour surmonter cette épreuve et contribuer au renforcement de la démocratie et au développement économique et social du pays. Il lance un appel à la communauté internationale pour qu’elle appuie les efforts en cours visant à résoudre cette crise et stabiliser le pays.







www.peaceau.org