Le Président Macky Sall sera à Louga ce dimanche

Le président Macky Sall est attendu le dimanche 5 mars prochain à Louga, où il procédera au lancement officiel des travaux d'assainissement de la capitale du Ndiambour.



Ces travaux dont le coût est estimé à 4,700 milliards de francs cfa, permettront ainsi de brancher à l'égout, plusieurs domiciles qui n'avaient pas bénéficié de la première tranche dans des quartiers de la ville et de résoudre les problèmes d'assainissement auxquels est confrontée la ville surtout pendant l'hivernage.



Pour la solennité de l'événement et son succès, les responsables locaux de l'APR, sont déjà à pied d'œuvre, pour peaufiner des stratégies de mobilisation des militants et des populations afin de réserver un accueil chaleureux, enthousiaste et populaire au président Sall.



Mbargou Diop, correspondant permanent à Louga