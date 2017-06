Le Président Macky Sall a offert un lot de matériel agricole au Khalife de Guet-Ardo

Le Khalife général de Guet-Ardo qi avait sollicité auprès du président Macky Sall, du matériel agricole, vient d'être satisfait.

Il a en effet reçu, ce mercredi, des mains du président du Conseil départemental de Louga, de la part du président Sall, un important lot de matériel agricole dont un tracteur.

A l'occasion de la remise officielle de ce matériel, devant le domicile du khalife, en présence d'un nombre impressionnant de talibés, et d'une forte frange de la population, le khalife Amadou Aissata Ba, visiblement très satisfait, a dit toute sa satisfaction avant d'exprimer sa gratitude et sa reconnaissance au président Macky Sall.

Il a ensuite donné « un ndigueul » /recommandation / à tous ceux qui sont acquis à sa cause pour soutenir désormais sans équivoque le président Macky Sall et Amadou Mberry Sylla



Mbargou Diop correspondant permanent à Louga .