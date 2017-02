Le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne attendu à Keur Momar Sarr

Le premier ministre Mr Mahmmed Boun Abdallah Dionne, est attendu demain jeudi à Keur Momar Sarr, localité située à 50 km à l'est de Louga.



Mr Dionne devra y procéder au lancement des travaux d'exploitation d'un important projet maraicher dont les aménagements se situent dans la commune de Syer, arrondissement de Keur Momar Sarr, département de Louga.



C'est un projet horticole-maraicher en bio, initié par le Fonsis et qui s'étend sur plusieurs hectares. Il permettra de générer des emplois pour la jeunesse et pour les femmes en leur apprenant notamment les techniques d'exploitation maraichère en bio.



Mbargou Diop, correspondant permanent à Louga.