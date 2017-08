Le PUR s’autoproclame premier parti politique du Sénégal et réclame le statut de chef de l’opposition

En partant d’une analyse scientifique des chiffres issus des urnes, la tête de liste nationale du Parti pour l’Unité et le Rassemblement, Issa Sall proclame le Pur comme premier parti politique du pays.



Il estime ainsi qu’au-delà même des aspects statistiques et mathématiques de l’opinion publique le record battu par leur parti aux législatives n’est que la partie visible de l’iceberg.



Le PUR réclame ainsi le statut de chef de l’opposition qui selon Issa Sall doit obligatoirement leur revenir car étant la première formation qui le plus de député à l’hémicycle.



Commentant le déroulement du scrutin du 30 Juillet, la tête de liste nationale du Parti Pour le Rassemblement et l’Unité soutient qu’on a assisté à une mascarade électorale.





Pour jouer sa mission à l’assemblée nationale, le PUR propose un nouveau type de députés qui prend en compte les aspirations du peuple…