Le PDS soutient Y en a marre et appelle ses militants à prendre part à leur manifestation de demain

Le PDS défenseur naturel des droits et libertés, et précurseur de la constitutionnlisation du droit à la marche pacifique comme expression de la liberté d’opinion, dénonce toute atteinte à la liberté du Groupe Y’en a marre. Partisan de la séparation des pouvoirs il condamne l’instrumentalisation de la justice par l'entremise de magistrats aux ordres d'un pouvoir en décomposition suite au désaveu populaire qui lui est infligé en permanence par le peuple.



Le Secrétaire Général National du PDS exprime la solidarité agissante de notre parti au mouvement Y'EN A MARRE et demande à tous les militants, jeunes, femmes et anciens, ainsi qu’aux mouvements de soutien, de prendre part à la manifestation prévue par Y'EN A MARRE, le vendredi 7 avril à partir de 15 heures précises à la place de la Nation (Obélisque).



La mobilisatoon de toutes les forces democratiques participe du renforcement de la démocratie, à l'élargissement des espaces de liberté pour mettre fin à la politique de régression sociale conduite par Macky Sall et son Gouvernement.



Fait à Dakar, le 6/4/2017



Pour le Secrétaire Général National

Le Porte-parole



Babacar Gaye