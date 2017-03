Le PDS de Koumpentoum se félicite de l’exclusion de FARBA et de PAPA SAMBA MBOUP et renouvelle sa fidélité à WADE.

Le coordinateur adjoint du PDS à Koumpentoum, l’ancien PCR de Méreto, conseiller départemental, M. Tidiane SEWANE et ses amis du Parti Démocratique Sénégalais, se félicitent de l’exclusion de Farba SENGHOR et de Pape Samba MBOUP de leur formation politique. En effet, les libéraux de Koumpentoum, disent ne pas comprendre que le " seul fait de ne pas être associés à une tournée nationale, puissent justifier les sorties intempestives et agressives des deux désormais ex-libéraux. "



Selon les camarades de Tidiane SEWANE, " on peut ne pas être d’accord sur une démarche, mais on n’a pas le droit d’insulter les gens qui ne font qu’exécuter les ordres de WADE. " Par ailleurs, le coordinateur adjoint du PDS de Koumpentoum juge « ridicule et contradictoire le comportement de FARBA et Samba MBOUP. " En effet, selon lui, " on ne peut pas hier crier sur tous les toits que WADE est un Roi et que Karim son fils est un prince, un saint parmi les saints et vouloir aujourd’hui les traiter de tous les noms d’oiseaux. C’est se discréditer soi même et se rendre ridicule aux yeux des Sénégalais. " Pour les libéraux de Koumpentoum, " WADE ne mérite pas ça de la part de ces deux là. Il leur a tout donné ", se désole M. SEWANE.