Le Nigeria touché par une épidémie de méningite qui a déjà fait 269 morts

"Pour le moment, nous avons recensé 1.828 cas (...) et enregistré 269 décès dans une quinzaine d'Etats", a annoncé Olubunmi Ojo, du Centre national de surveillance des maladies, sur une télévision locale.



Au moins cinq Etats du nord du pays -Sokoto, Zamfara, Katsina, Kebbi, Niger- et le Territoire fédéral de la capitale Abuja sont les plus sévèrement touchés par cette maladie mortelle et ont atteint le seuil épidémique, a ajouté ce responsable.



Ces six états comptabilisent 1.090 personnes infectées et 154 décès, a précisé de son côté à l'AFP Nasir Sani Gwarzo, responsable du contrôle des maladies au ministère fédéral de la Santé à Abuja.



Les enfants de 5 à 14 ans sont le groupe d'âge le plus touché et représentent environ la moitié des cas recensés, a fait savoir le 24 mars l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), qui a lancé une vaste campagne de vaccination.