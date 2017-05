Le Mot du Président de la Coalition ADIANA et de L’APD (Par Thierno Lo)

Je me réjouis que notre slogan qui est de proposer un débat de programmes a la place de l’invective pour permettre aux sénégalais de faire le meilleur choix, soit repris par des politiciens qui utilisaient il ya peu un autre langage. C’est bien car quand une idée est reprise par certaines personnes c’est parce qu’elle est pertinente et l’APD salue.

L’autre forme de satisfaction , cheikh Ndiaye Touba met son expérience actuellement à Saly au service du monde rural , Abdou lahat lo anime un forum pour la diaspora en Italie et madame Ndioba wade est à Ourossogui pour l’encadrement des femmes sans oublier Yande Thiao et Edme qui font le tour du pays pour former les braves femmes du parti.je n’oublie pas l’excellent travail que matar exerce au niveau des réseaux polyvalents.

Benoit avec le centre d’incubation pour les femmes , Mouhamadou lo et mohamed Diagne pour la formation des femmes du baol et Ibrahima ndiaye et le mouvement 100% artisans qui suivent les 263 projets montes par les artisans et qui sont au niveau des institutions de financement et toute cette présence auprès des populations tandis que manko taxawu Sénégal a des difficultés pour rompre avec certaines mauvaises attitudes que sont le port de casquettes ,les teeshirts, les clairons la danse l’injure , le folklore indescriptible aucun mot ou solutions pour les problèmes auxquels les sénégalais sont confrontés. En ma qualité de président de la Coalition ADIANA je remercie ces amis qui sont sur le terrain du développement au service des populations et toutes les personnes qui nous ont rejoint depuis le lancement. Je lance un appel solennel à tous nos compatriotes qui œuvrent pour l’intérêt général au détriment des intérêts particuliers à venir grossir nos rangs pour que nous puissions impacter sur ce qui se passe dans notre pays. ADIANA n’est pas mise en place pour des élections législatives lisez, nous , nous avons une projection sur 20 ans.

Président

Thierno lo