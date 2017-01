Le Mexique ne paiera jamais le mur de Trump

"Il est évident que nous avons quelques divergences avec le prochain gouvernement des Etats-Unis, comme au sujet du mur que, bien entendu, le Mexique ne paiera pas", a-t-il déclaré.



Quelques heures plus tôt, M. Trump avait une nouvelle fois assuré que les contribuables américains financeraient le budget de construction de ce mur, mais que Mexico rembourserait ensuite.



"D'une manière ou d'une autre, et il y a plusieurs façons, le Mexique nous remboursera (...), que ce soit à travers une taxe ou un paiement, c'est moins probable que ce soit un paiement", avait affirmé le président américain élu lors de sa première conférence de presse avant son entrée en fonction le 20 janvier.



Dignité

Le président mexicain, qui s'exprimait devant les ambassadeurs mexicains réunis au palais national, a affirmé qu'il n'accepterait pas une décision "qui va contre notre pays et notre dignité en tant que Mexicains".



"Ce que je peux vous assurer c'est que nous oeuvrons pour avoir une bonne relation avec les Etats-Unis et son président" a-t-il ajouté. Concernant l'accord de libre-échange Aléna, que M. Trump s'est engagé à renégocier, voire abroger, Peña Nieto a affirmé que son pays chercherait un accord permettant de donner des garanties aux investissements.



Il a renouvelé sa demande adressée au gouvernement américain de stopper le trafic illégal d'armes provenant des Etats-Unis ainsi que les flux d'argent d'origine criminelle qui alimentent les cartels au Mexique.