Le Maire de DENVER soutient " le Prix Macky Sall "

Le Leadership Group ( ALG), une structure regroupant des cadres africains et américains a tenu à Denver une table ronde autour du thème "affaires internationales et diversité en entrepreneuriat via l'accès au financement et à l'éducation de qualité pour nos futurs leaders communautaires" .

Durant cette cérémonie présidée par M Michael B Hancock Maire de DENVER plusieurs communications ont été faites notamment par notre compaatriote Papa Marito Dia banquier établi dans le Colorado et Président de ALG qui a été fortement ovationné par le public.

Dans ce même ordre d'idées Maoodo Malick Mbaye Représentant du CIRID en Afrique de l'ouest et du Centre a présenté le concept du Prix Macky Sall pour le Dialogue en Afrique aux élus , aux Ong du Colorado . Convaincu de la pertinence et de l' opportunité d'un tel Prix en Afrique , le Maire de DENVER a accepté de soutenir institutionnellement le Prix Macky Sall institué par le Centre indépendant de recherche et d'initiative pour le Dialogue( CIRID) et doté d'une enveloppe annuelle de cent mille euros remis officiellement au Palais des nations unies à Genève.

A rappeler que le Président Macky Sall est le 3ème chef d'état africain parrain d'un Prix international après Houphouet Boigny et Nelson Mandela