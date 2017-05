Le MNJS à Kolda : Mcassification et animation au menu

Bounama Sall et une forte délégation des jeunesses socialistes séjournent depuis hier dans la région de Kolda. Ces sorties entrent dans le cadre de l'animation et la massification auprès de la frange jeune.

La formation des jeunes socialistes aussi sera au menu, avec des sessions de formation sur la social-démocratie et les options politiques du Ps dans la perspective des législatives. Il est accompagné de Malick Ndaw responsable de la région de Kaffrine, Lamine Diédhiou de Ziguinchor, Mor Faty Guèye de Tambacounda, Aguibou Djigo de Kolda et Amadou Lèye Konté de Sédhiou,

Nos radars nous signalent que Bounama Sall a tenu une réunion technique hier dans le département de Vélingara avec les jeunes responsables départementaux de la Cojer Moussa Diallo, du Ps Aguibou Djigo, et de l'AFP Fallou Diouf. Le responsable des jeunes socialistes à entretenu ces jeunes responsables de Benno Bokk Yakaar de la nécessité de mise en place des antennes départementales et d'investir les bases pour mettre en exergue les réalisations du Président Macky Sall.