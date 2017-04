Le Khalife général des layènes raconté par ses proches : Chérif Abdoulaye Thiaw Laye tel que vous ne l'avez jamais connu

Après 16 ans de khilafat en remplacement de son aîné Seydina Alassane Laye dit Mame Rane, Seydina Abdoulaye Thiaw reste toujours méconnu du grand public. Un mystère qu'a voulu lever Dakaractu en allant rencontrer quelques uns de ses proches qui ont accepté de raconter l'actuel Khalife des Layènes dans des aspects jusque là cachés.



Annoncé par son grand père, Seydina Limamoulaye, Sedyi Abdoulaye Thiaw Laye a mis toute son existence au service de la communauté layène et de l'Islam.



Comme tout "domou sokhna", il est allé s'abreuver aux sciences religieuses. Apprentissage au terme duquel il acquit un bagage intellectuel lui permettant de donner des conférences un peu partout au Sénégal. Il fonda ainsi des dahiras dont le plus célèbre reste celui des soldats de la foi.



Seydi Abdoulaye Thiaw Laye a aussi fait son service militaire à Dakar-Bango où il a rencontré un certain… Abdoulaye Wade, ancien président du Sénégal.



Très attaché à ses aînés, il est promu porte parole du Khalife Seydina Mandione dès 1949.



Mais sa proximité avec Seydina Alassane Laye plus connu sous le nom de Mame Rane ne souffrait d'aucune ambiguité.



Très ouvert, il était le seul guide religieux à avoir accueilli le Pape Jean Paul 2 en 1992. Témoin oculaire de cet événement, son neveu Serigne Moussa Guèye fait savoir que l'actuel Khalife des layènes avait mis un point d'honneur à faire le déplacement lui même. Ce qui n'a pas manqué d'impressionner l'un des papes qui aura marqué le catholicisme de par son charisme. Le chef de l'Église catholique a, à cette occasion, fait montre d'une déférence remarquée à l'égard de Chérif Abdoulaye Thiaw Laye.



Un unificateur, ce dernier l'a toujours été. En atteste l'initiative de donner le nom de guides religieux reconnus à trois de ses fils.



L'intérêt qu'il accorde à la gent féminine s'est traduit par le choix porté sur une femme pour diriger les soldats de la foi.



Malgré son éloquence et sa maitrise du verbe, Seydina Abdoulaye Thiaw Laye s'est emmuré depuis quelques temps dans un silence qui, selon ses proches, doit être compris comme un signe d'accomplissement de la mission qui est la sienne dans la famille de Seydina Limamoulaye et de l'Islam.