Le Gotha de l’APR à RIBOT Escale : 15 moulins ont été offerts aux femmes, la première pierre du foyer des jeunes y est posée.

La journée du 04 Février 2017 restera sans nul doute gravée dans la mémoire des populations de Ribot Escale, commune située à une cinquantaine de km au Nord-Est de Koungheul. Une véritable démonstration de force du maire Yaya SOW et de tout ce que compte l’APR dans le département, dans la région et dans la commune voisine de Ranérou Ferloo, avec à sa tête le Dr Ibrahima KA. En effet, en plus du Ministre des collectivités territoriales et de l’aménagement du territoire, M. Abdoulaye DIOUF SARR, le premier questeur de l’assemblée nationale, M. Daouda DIA, des Ministres conseillers, Mor NGOM et Zahra Yanne THIAM, des députés, des HCCT, des CESE, 28 des 32 maires de la région de Kaffrine, tous sont venus répondre à l’appel de l’édile de la commune de Ribot.



Le ministre des collectivités territoriales a tenu lui-même à faire le déplacement de Ribot, pour dira t-il, « prouver même aux plus sceptiques que le PSE est une réalité et que l’émergence du Sénégal est en marche ». Ainsi, la première pierre du foyer des jeunes qui coûtera 18 millions et sera livrée dans 5 mois, a été posée au grand bonheur des jeunes de cette commune. Les femmes, qui jadis éprouvaient d’énormes difficultés, ont vu leurs travaux allégés, avec 15 moulins à mil que leur a remis le Ministre Diouf SARR. Et « il en sera ainsi dans toutes les communes du Sénégal qui seront dotées d’infrastructures de dernière génération », l’assurance est du premier questeur de l’assemblée nationale, l’honorable député Daouda DIA.



En prenant la parole, M. Mor NGOM, s’est attaqué à l’opposition qu’il juge « dangereuse et malhonnête », car dira-t-il, « il n’y a pas pire aveugle que celui-là qui ne veut point voir et une personne en colère ne peut dire que de mauvaises choses, mais nous, nous sommes dans le temps de l’action. Il invitera les populations à s’inscrire massivement sur les listes ».



Pour Yaya SOW, qui s’est réjoui de la très forte mobilisation des responsables et des militants, il a réaffirmé son engagement à œuvrer inlassablement pour le triomphe du président SALL aux législatives prochaines et à la présidentielle de 2019. Pour ce faire il invitera les responsable « à taire leurs divergences ». La journée a été clôturée par la finale communale dotée du trophée Yaya SOW qui a été remportée par l’ASC Ribot Escale qui s’est défait de l’ASC Booki Djor Peul aux tirs au but.