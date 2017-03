Le Fouta plébiscite Macky Sall pour un second mandat

La tournée économique du président Macky Sall dans le Fouta qualifiée de campagne par l'opposition, n'a pas trouvé un écho favorable chez Me Malick Sall. L'avocat à la cour et allié du président se définit comme un militant du développement à la base . Me Malick Sall oeuvre d’arrache pied afin que le Fouta assure au président de la République une majorité confortable à l’Assemblée nationale en juillet prochain, avant de boucler la boucle en lui garantissant un second mandat en 2019.