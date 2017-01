Le Forum du Justiciable dénonce la nomination de membre de l’OFNAC

ASSOCIATION FORUM DU JUSTICIABLE

RÉCÉPISSÉ N° 16601/MINT/DLP/DLPA-PA.





Le Samedi 31 décembre 2016 le Président de la République Macky SALL a pris le décret numéro 2016-2071 portant nomination de quatre (04) membres de l'Office National de Lutte contre la Corruption ( OFNAC). Et parmi les quatre (04) membres, les deux (02) sont des magistrats à la retraite notamment EL Hadji Mansour Tall et Boubacar Albert Gaye.



A cet effet, le Forum du Justiciable :



Souligne que ledit décret viole les dispositions de l'article 4 de la loi 2012-30 du 28 décembre 2012 portant création de l'OFNAC qui dispose que "[....] les membres de l'OFNAC sont choisis parmi les magistrats, les membres de l'administration de la hiérarchie A1 ou assimilée au moins [...] ". Au regard de cette disposition, il apparaît que le législateur, en portant le choix sur des magistrats, faisait allusion aux magistrats qui sont en exercices et non ceux qui sont à la retraite.



Estime que le fait de choisir des magistrats à la retraite risquerait de faire prévaloir à l'endroit de ces derniers un sentiment de redevabilité envers le Président de la République. Alors que l'OFNAC doit demeurer une autorité autonome et indépendante, gage de sa crédibilité.



Rappelle au Président de la République qu'à force de recaser systématiquement les retraités, il n’y aura plus d'opportunités pour les jeunes diplômés.



Fait à Dakar le 03 Janvier 2017



Le Président