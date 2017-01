Le FPDR dénonce "une confiscation de la volonté populaire à l’occasion des prochaines élections législatives."

La Conférence des Leaders du FPDR s’est réunie ce lundi 9 janvier 2017 à l’effet d’examiner les derniers développements de la situation politique nationale.

La Conférence des Leaders, mesurant toute l’étendue de ses responsabilités, déclare solennellement qu’elle ne saurait accepter le forcing permanent de Macky SALL qui est en train de préparer une confiscation de la volonté populaire à l’occasion des prochaines élections législatives.

En témoignent notamment :

- La réforme non concertée du statut des magistrats aboutissant à la fragilisation des voies de recours ;

- L’instrumentalisation de la Justice à des fins de neutralisation d’adversaires politiques, comme ce fut le cas avec Karim Wade et aujourd’hui avec Bamba Fall et ses coinculpés ;

- La poursuite des pratiques frauduleuses au niveau des commissions d’établissement de la nouvelle CNI ;

- Les décisions non concertées sur l’augmentation du nombre de députés et la volonté de revenir sans consensus sur la date des élections.

Entres autres points, tous ces éléments indiquent une volonté de perpétrer un coup d’Etat électoral de la part d’un pouvoir devenu minoritaire et discrédité par les scandales.

Le FPDR avertit solennellement qu’il ne saurait accepter une telle perspective et qu’il ne reculera devant aucun sacrifice pour imposer l’organisation d’élections libres et démocratiques.

Le FPDR lance un appel à toutes les forces démocratiques et à tous les Sénégalais pour que la résistance nécessaire s’organise.

La Conférence des Leaders exprime sa solidarité agissante avec le Maire Bamba Fall, le député Aminata Diallo et leurs camarades victimes d’une tentative de liquidation politique par des moyens judiciaires. Le FPDR appelle tous les députés à refuser de voter la levée de l’immunité parlementaire de Mme Diallo.

S’agissant de la phase finale de la CAN, le FPDR se félicite de la brillante qualification de nos « Lions » et leur souhaite une victoire éclatante leur permettant de ramener la Coupe au Sénégal pour la première fois.

Fait à Dakar le 9 janvier 2017

La >Conférence des Leaders