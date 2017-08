Le FC Barcelone a trouvé le successeur de Neymar !

Si le feuilleton Neymar a mis en émoi le FC Barcelone, les Blaugranas n’ont pas tardé à rebondir. Après avoir encaissé la fameuse clause libératoire de l’international brésilien, le club catalan s’est rapidement projeté vers l’avenir. Un futur qui incluait la trouvaille du successeur de l’ancien joueur de Santos. Et les hautes sphères catalanes n’ont pas traîné dans ce dossier. Dans son édition du jour, l’Equipe révèle que le transfert du milieu offensif du Borussia Dortmund Ousmane Dembélé est proche d’être finalisé.

Ces dernières heures, les dirigeants catalans se sont attelés à trouver un accord avec l’entourage du joueur. Les choses n’ont pas traîné, puisque les deux parties se sont entendues sur un contrat longue longue durée. Soucieux de boucler l’opération rapidement, le Barça a immédiatement contacté son homologue allemand pour lui signifier l’avancée du dossier et finaliser la transaction. Les négociations tourneraient autour d’un transfert à 100 millions d’euros. Une somme qui resterait cependant insuffisante aux yeux du directeur général du Borussia Hans-Joachim Watzke.

Le Barça veut boucler l’arrivée de Dembélé rapidement



La volonté du FC Barcelone demeure limpide, il souhaite enrôler au plus vite l’international français et le présenter aux socios au Camp Nou dans les prochains jours. Pour Ousmane Dembélé, sa carrière s’emballe à vitesse grand V. Lui qui n’entrait pas forcément dans les plans de son ancien entraîneur à Rennes Philippe Montanier, le voilà proche d’évoluer dans l’un des meilleurs clubs du monde.

Une ascension vertigineuse qu’il devra assumer sur le pré. Car l’enjeu demeure de taille pour l’ancien breton. Ce transfert va le propulser dans une nouvelle dimension et les attentes placées en lui seront immenses. Un pari risqué à un peu moins d’un an de la prochaine Coupe du Monde ? En Catalogne on trépigne déjà d’impatience à l’idée de découvrir le successeur d’un certain Neymar...