Le Dr Thioro Ndiaye Ndiongue, responsable des femmes Pds de Louga, rejoint l'Apr.

Le président Macky Sall a pêché dans les eaux bleues de la fédération communale du Pds de Louga, un gros « poisson » en la personne du docteur en pharmacie Mme Thioro Ndiaye Ndiongue, qu'il avait reçue au palais et qu'il a présentée ce dimanche, à l'occasion de la cérémonie de lancement des travaux d'assainissement de la ville.



Le Docteur Thioro Ndiaye qui fut la candidate malheureuse du Pds à Louga, aux dernières élections locales et responsable des femmes du Pds de Louga, est une responsable qui jouit dans la capitale du Ndiambour d'une forte popularité et qui va constituer sans nul doute, la quatrième force de l'APR, après celles de Amadou Mberry Sylla, Moustapha Diop et Mamadou Mamour Diallo.



Elle a même mobilisé ses troupes à l'occasion de la visite du président Sall, ce dimanche, pour ainsi marquer activement sa participation à l'accueil, avec des posters aux effigies du président Sall et la sienne.



Mbargou Diop, correspondant permanent à Louga