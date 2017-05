Le Directeur de l’Administration pénitentiaire sur les permis de visite : « Ce que dit la loi… »

Accusé d'être « trop sévère » vis-à-vis de Khalifa Sall, le Directeur de l’Administration pénitentiaire a tenté ce mercredi de fixer un code de conduite en quelques articles. « L'article 232 dit que les permis de communiquer ne sont délivrés qu'aux proches parents », indique le Colonel qui a tenu à préciser que le juge ou l'autorité judiciaire peut exceptionnellement, pour des motifs précis, délivrer des permis de communiquer. C’est au juge de fixer les limites et les conditions dans lesquelles ces visites devront se faire, si l’on en croit le Directeur de l’administration pénitentiaire. Le Colonel Daouda Diop a rappelé et légèrement clarifié les règles que doit suivre le Maire de Dakar s'il veut que tout se passe bien. Selon lui, l'article 233 stipule que les visites aux détenus provisoires et condamnés doivent avoir lieu aux parloirs. « Sauf les cas prévus aux articles 73 et 125. Les permis qui concernent les personnes autres que les parents ne donnent droit ni à des visites de contact ni à des visites en dehors des jours et heures prévus par la loi ».