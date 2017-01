Le Conseil national de la jeunesse fait peau neuve

Le Conseil national de la jeunesse du Sénégal a un nouveau président, Khadim Diop remplace à ce poste Me Alioune Sow atteint par la limite d'âge.



Khadim Diop, issu de la coalition Alliance pour une jeunesse indépendante et responsable, a obtenu 52 voix contre 32 favorables à son challenger Ibra Diogop Ndiaye, ce spécialiste en gestion de Projets de développement et des Organisations, qui est aussi un spécialiste en audit, suivi et évaluation des Projets. Il préside depuis 2016 aux destinées de l’Amicale des étudiants en management de projets du Sénégal.