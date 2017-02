Le Conseil départemental de Louga participe au financement de la construction de la Maison de Serigne Touba

S'inspirant de l'exemple du président Macky Sall, le président du Conseil départemental de Louga Mr Amadou Mberry Sylla, a apporté hier mercredi, une importante contribution financière aux travaux de construction de la Maison de Serigne Touba située dans le quartier Ndiagmbambodji de Louga.

Initiée et mise en œuvre par la communauté mouride du dit quartier, cette maison dédiée à Serigne Touba Khadimou Rassoul, comprend plusieurs blocs dont un Daara, une mosquée et des chambres d'hébergement d'étrangers musulmans en général et Mouride en particulier.

La communauté Mouride s'est félicitée de ce geste du Conseil départemental de Louga, qu'elle apprécié à sa juste valeur.



Mbargou Diop correspondant permanent à Louga