Le Conseil départemental de Louga contribue à hauteur de trois millions aux travaux de construction du poste de santé de Pallène.

La célébration du gamou annuel de Pallène Fall, localité située au nord-ouest de Louga, qui rassemble à cette occasion tous les fils du terroir dont de nombreux opérateurs économiques éparpillés à travers le monde, a été mis à profit ce samedi pour procéder à la pose officielle de la première pierre du poste de santé de la localité qui avait été annoncée récemment.





La cérémonie à laquelle ont pris part de nombreuses personnalités administratives politiques et religieuses, a ainsi été rehaussée, par la présence du président du Conseil départemental de Louga, Mr Amadou Mberry Sylla qui, au nom de son institution et de celui du président Macky Sall, a apporté sa contribution au démarrage des travaux de construction pour un montant de trois millions de francs cfa, et a promis à la fin des travaux de prendre en charge une partie de son équipement médical.



À sa suite, plusieurs autres donateurs ont apporté leurs contributions aux travaux de construction de ce poste de santé.



Mbargou Diop, correspondant permanent à Louga