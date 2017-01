Le Conseil Départemental de Louga alloue une subvention de dix millions de Francs Cfa à l'hôpital régional

Le Conseil départemental de Louga prévoit dans son budget 2016-2017, d'allouer une subvention de dix millions de francs Cfa, à l'hôpital régional Amadou Sakhir Mbaye de Louga.

L'annonce a été faite, ce mercredi à Louga, à l'occasion de la cérémonie de présentation de vœux, organisée par l'amicale des travailleurs dudit hôpital, à l'intention du directeur et de l'administration de la structure par le vice président du Conseil départemental, qui représentait le président de l'institution Mr Amadou Mberry Sylla .

Une annonce qui a été hautement saluée et appréciée par le personnel et l'administration de l'hôpital.



Mbargou Diop, correspondant permanent à Louga