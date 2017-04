Le Commissaire de Police Tabara NDIAYE, nouveau porte -parole de la Police Nationale

Le Bureau des Relations Publiques informe la presse et le public que le Commissaire de Police Tabara NDIAYE, précédemment Chef de service au Commissariat d'Arrondissement de Thiaroye, est le nouveau porte-parole de la Police Nationale, en remplacement de l'Adjudant de Police Henry Boumy CISS, affecté comme Conseiller Technique du Directeur Général de la Police Nationale.

La passation de service a eu lieu le mercredi 12 Avril 2017, à 15 heures, dans les locaux du Bureau des Relations Publiques sis à la Cité Police, Avenue Malick SY.

Par conséquent, le Commissaire Tabara NDIAYE est la seule personne ressource habilitée à parler au nom et pour le compte de la Police Nationale sur des questions nationales et internationales.

Le Bureau des Relations Publiques de la Police Nationale



Curriculum Vitae



- Mariée et mère de trois (03) enfants

- Baccalauréat (2005) au Lycée John Fitzgerald Kennedy de Dakar

- Maitrise en Droit des A​ffaires à la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l’UCAD (2010)

- D.E.A en Droit de l'Environnement et de la Santé

- Elève Sous -Officiers de Police à l'Ecole Nationale de Police et de la Formation Permanente (2012) avec la 39ème Promotion

- Elève Commissaire de Police (2013) avec la 40ème Promotion

- En service à la Brigade des Mœurs à la Sûreté Urbaine de Dakar (2014)

- Adjoint au Chef du Service des Renseignements Généraux de Dakar (2015)

- Adjoint au Commissaire Central de Guédiawaye (2016)

- Chef de service du Commissariat d'Arrondissement de Thiaroye (2016 au 06 avril 2017)

- Chef du Bureau des Relations Publiques de la Police Nationale (le 12 Avril 2017)