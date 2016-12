Le Comité Palestine-Sénégal dénonce les agissements de l’Etat Sioniste et se félicite de la position courageuse du Sénégal

Le Comité Palestine-Sénégal a vivement salué la décision courageuse du Sénégal d’avoir porté le projet de résolution des Nations Unies réclamant l’arrêt de la colonisation israélienne dans les territoires Palestiniens occupés. « Le Sénégal se retrouve, selon lui, non seulement du côté de la justice, mais également de la vérité en défendant ainsi l’honneur et la dignité du vaillant peuple palestinien dont ses droits les plus élémentaires sont violés et ses terres spoliées par un Etat usurpateur et sioniste nommé Israël » . Chérif Mballo qui en est le Secrétaire Général de se féliciter de la diplomatie Sénégalaise qui a toujours joué sa « partition au concert des grandes Nations et qui a été toujours à l’avant-garde pour la défense des nobles causes, particulièrement, celle de la Palestine ne peut et ne pouvait pas faire autrement ».



Il se réjouira du fait que le Sénégal ait été le premier pays au monde à reconnaitre la Palestine comme Etat et à ouvrir une représentation diplomatique palestinienne sur son sol et a octroyé un passeport diplomatique comme instrument de souveraineté international au Président Yasser Arafat et à ses proches pour défendre la cause palestinienne dans les instances internationales.