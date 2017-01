Le Collectif des cadres casamançais demande à Jammeh de respecter la volonté des Gambiens

Face à la presse, Pierre Goudiaby Atepa du Collectif des cadres casamançais demande solennellement à Yaya Jammeh de respecter la volonté des Gambiens pour que la paix règne en Casamance, au Sénégal et en Gambie.

Selon Atepa : " l'heure est au dialogue et à la concertation. Rien n'est impossible pour ceux qui veulent la paix. Je suis sûr que le président Yaya Jammeh au fond de lui-même, il ne veut que la paix dans un pays qu'il a servi à la plus haute fonction depuis plus de 22 ans. Nous avons des relations personnelles avec le président Gambien. Nous lui demandons en bon gentleman de laisser le pouvoir au président Barrow pour qu'il prête serment et continue les affaires comme l'avait souhaité le président Jammeh il y a quelques semaines. Nous pensons que le temps du dialogue ne peut pas être épuisé. Nous pensons qu'une solution peut être trouvée dans la paix si les toutes les parties se réunissent. En tout cas, nous, collectif des cadres Casamançais, nous ferons tout pour que cela en soit ainsi..."