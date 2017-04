Le Carême permet au chrétien de rechercher "sa vie avec Dieu" (Vicaire)

Le Carême permet au chrétien de rechercher "sa vie avec Dieu", a indiqué l’Abbé Michel Coumba Kor Sène, responsable diocésain de l’Office de l’information et de la communication et vicaire à la paroisse de la cathédrale Notre-Dame des victoire.



"Pendant cette période, le chrétien doit savoir comment se conformer davantage à la parole de Dieu, à l’invitation de l’église pour parvenir à un volet supérieur qui est sa vie avec Dieu", a-t-il déclaré dans un entretien avec l’APS, à l’occasion de la fête de Pâques qui sera célébrée ce dimanche.



Selon lui, cette période est un meilleur moment de partage que chaque chrétien est appelé à avoir avec les autres en offrant des dons et en posant d’autres actes de charité.



Pour cela, a-t-il rappelé, le message du Pape pour le Carême de cette année est axé sur le thème : "La parole est un don, l’autre est un don".



Le vicaire a expliqué que "le chrétien doit non seulement se nourrir de la parole de Dieu, mais également savoir aller vers l’autre afin de le soutenir".



L’abbé Sène estime cependant que "les interdits liés à cette période doivent être ancrés dans l’esprit et non être observés vilement au risque de tout gâcher".



"Le carême est un temps liturgique que l’église oriente pendant quatre jours. L’importance de cette période est le retournement de la vie chrétienne qui est la conversion", a-t-il avancé, ajoutant que ce retournement vers la conversion doit durer toute la vie.