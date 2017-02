Le Cameroun remporte la 31e édition de la Can 2017

Le Cameroun a remporté devant l’Egypte la 31e édition de la Can 2017. Les Lions indomptables ont battu les pharaons d’Egypte sur la marque de deux buts à un. Les Egyptiens avaient ouvert le score par Eleny à la 22e minute avant que Nkoulou n’égalise à la 59 et Vincent Aboubacar ne scelle le sort du match dans les ultimes minutes avec un superbe but. Le Cameroun remporte son 5 eme trophée.