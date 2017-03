Le CORED dénonce la gestion non transparente de la maison de la presse

La Coordination des Associations de Presse a tiré à boulets rouges sur le régime du président Macky Sall. La CAP dénonce la mainmise sur la maison de la presse par les politiciens.

Selon Bakary Domingo Mané la gestion de cette maison ne souffre d'aucune logique, car il revient aux journalistes de gérer cette maison et non de servir à caser une clientèle politique. La CAP qui regroupe l’URAC, le CORED, le CDEPS, l’APPEL, la CJRS, l’UNPJS, le SYNPICS et le collectif des techniciens tire ainsi la sonnette d'alarme .