Le CESAG a animé la cérémonie de présentation du rapport 2017 du Fonds Monétaire International

Comment va l’Afrique? Pour informer, le fonds monétaire international a présenté le rapport 2017 sur les perspectives économiques régionales. Cette conférence a vu la présence du représentant résident du FMI au Sénégal Mr Boileau qui a fait un exposé sur le thème « Afrique subsaharienne, faire redémarrer la croissance »A ce propos il a fait remarquer que les perspectives restent bonnes mais il y’a des risques. En outre il a été porté à la connaissance de l’assistance que le secteur informel est une composante essentielle de la plupart des économies subsahariennes, où sa contribution au PIB s’échelonne entre 25 % et 65 % et où il représente entre 30 % et 90 % de l’emploi non agricole. Il est également a noté que la part de l’économie informelle décroît quand le niveau de développement augmente. Ce qui nous emmène a la conclusion selon laquelle la plupart des pays subsahariens devraient conserver des secteurs informels importants pendant encore de nombreuses années, ce qui est à la fois une chance et un défi pour les responsables de la politique économique.