Le Burkina Faso sort la Tunisie et se qualifie pour la demi-finale

C'est une petite sensation qui a eu lieu ce samedi au Stade de l'Amitié de Libreville, avec la qualification surprise du Burkina Faso face à la Tunisie (2-0), en quarts de finale. Les Etalons, qui rappelons-le ont eu du mal à se sortir des qualifications, sont la bonne surprise de cette CAN. Après avoir fini première du groupe A, l'équipe de Paulo Duarte - l'ancien coach du Mans (2009) - est désormais dans le dernier carré grâce à une fin de match très convaincante et affrontera pour une place en finale l'Egypte ou le Maroc.



Le film du match



Si, en première période, Nakoulma (14e) et B. Traoré sur la barre (22e) ont fait souffler un vent de panique dans le camp tunisien, c'est lors des dix dernières minutes que les Etalons ont fait la différence. Alors qu'il venait de remplacer Bayala (76e), l'ancien Aristide Bancé a libéré le Burkina Faso d'une belle frappe sur un coup franc direct (80e). Et une poignée de secondes plus tard, alors que la Tunisie poussait pour égaliser, c'est un impressionnant raid solitaire de Préjuce Nakoulma qui a définitivement envoyé les Etalons en demi-finale. Ce dernier devrait d'ailleurs rejoindre le FC Nantes dès la fin de la CAN.



Cette élimination est logique pour la Tunisie, favorite mais qui a oublié de jouer en seconde période. Les Aigles de Carthage ont manqué de densité au milieu et la sortie prématurée de Khazri à la 63e minute n'a pas arrangé les choses. L'ancien Bordelais est d'ailleurs sorti très contrarié.