Le Barça veut maintenant frapper très fort

Après avoir perdu Neymar, le FC Barcelone est dans l'obligation de frapper fort. Non seulement pour se renforcer mais aussi pour retrouver un peu de sérénité après la claque consécutive au départ du Brésilien. Et les Catalans veulent du lourd: Philippe Coutinho et Ousmane Dembélé devraient être les prochaines recrues.