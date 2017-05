Le Barça sauve l'honneur avec la Coupe du Roi

Le cadeau d'adieu de Luis Enrique était tout trouvé. Il restait aux Barcelonais à ne pas se louper. Les Blaugranas ont répondu présents. Plus forts techniquement et physiquement, ils ont fini par prendre le dessus juste avant la pause. Alors qu'Hernandez avait répondu au but de Messi, Neymar et Alcacer ont fait la différence dans les arrêts de jeu de la première période. Le match était plié, le Barça s'est ensuite contenté de gérer son avantage. Pour aller chercher une troisième Coupe du Roi consécutive.



Malgré une saison en demi-teinte: titre manqué et élimination précoce en Ligue des Champions, le Barça repart avec un trophée et peut envisager sereinement la prochaine saison.